Sezon başında Aston Villa’dan alınan Mbwana Samatta, ilk maçına Galatasaray derbisinde çıktıktan sonra 2-1 kazanılan Karagümrük mücadelesinde galibiyeti getiren gollere imzasını atmıştı. Sonrasında Süper Lig’de 8 maçlık bir gol orucuna giren Samatta, 3-1’lik Ankaragücü ve Sivas karşılaşması sonrasındaki 3-0’lık Kayseri maçlarında birer kez ağları sarsmıştı. Teknik direktör Erol Bulut’un, performasındaki düşüşlere rağmen sonrasında hem Galatasaray (0-1) hem de Milli ara öncesinde deplasmandaki Beşiktaş (1-1) derbilerinde ilk 11’de şans verdiği Tanzayalı futbolcu, adeta yokları oynamıştı. Bu kez ligde 10 maçtır gol atamayan 28 yaşındaki forvet için yeni hoca Emre Belözoğlu harekete geçti.

Oynayarak güven kazanacak

Samatta’nın kötü günlerinde ona her zaman sahip çıkan Belözoğlu, “Onun kalitesi tartışılmaz. Hem ben hem de tüm takımımız ona güveniyor” derken, kafasındaki oyun sisteminde de forvette Samatta’yı oynatmayı planlıyor. Genç hoca, deneyimli forvetin oynayarak ilk geldiği günkü formuna ve özgüvenine kavuşacağına inanıyor.



