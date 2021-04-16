Teknik patron Emre Belözoğlu, dünkü antrenmanda oyuncularına Başakşehir maçıyla ilgili uyarılarda bulundu. Rakibin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken 40 yaşındaki çalıştırıcı, “Ligin son şampiyonu olarak şu anda düşme hattına yakın bulunuyorlar. Bir an önce buradan uzaklaşmak istiyorlar ve bize karşı ayrı bir motivasyonla oynamaları muhtemel. Bu nedenle bizim açımızdan çok zor bir maç olacak. 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonla, sonuna kadar savaşmamız gerek” ifadelerini kullandı.

‘Oyunumuzu geliştirmeliyiz’

Emre Belözoğlu, Başakşehir maçı sonrası hafta içini BAY geçeceklerini hatırlatarak, “Bu haftayı moralli ve güzel geçirmek için kazanmaktan başka seçeneğimiz yok. BAY geçeceğimiz hafta öncesi kayıp yaşamak, hedefimiz yolunda darbe yememize neden olur” diye konuştu. Emre Belözoğlu son olarak, Gaziantep maçındaki oyuna değinerek, “Yeni sistemi başarıyla sahaya yansıttınız. İstatistikler de bunu ortaya koydu. Şimdi bize düşen, bu oyunu her hafta geliştirmek ve taraftarımıza çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmek” dedi.