Emre Belözoğlu Tümer Metin'e konuştu. Futbolu Fenerbahçe'de bırakan ve kulübe transfer anlamında da harika katkılar vermeye devam eden Emre Belözoğlu Sarı Lacivertliler'in eski futbolcusu Tümer Metin'e konuştu.

Emre Belözoğlu'nun kendisine yaptığı açıklamaları Trtspor'daki programında açıklayan Tümer Metin, başarılı futbol adamının söylediklerini aktardı:

"Tisserand ile birlikte önemli bir stoper ve 30 gol atacak birinci, 15 gol atacak ikinci bir santrfor transfer edeceğiz. 30 tane gol yapacak bir santrfor, yetmez bir de arkasından 15 tane gol yapacak iki santrfor hazır, buldum. Vedat satılır satılmaz alacağız. Ligin 2., 3. haftasına kalmayacak.











