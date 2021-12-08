Emre Belözoğlu'ndan son dakika Visca ve Sinan Gümüş açıklaması... Başakşehir'le iyi bir çıkış yakalayan Emre Belözoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Belözoğlu Visca ve Sinan Gümüş'le ilgili konulara da açıklık getirdi.

"İstediğim oyunu ezberletmeye çalışıyorum"

Teknik direktörlük zor bir meslek, takımın potansiyelini biliyordum. Aykut Kocaman'dan iyi bir ekip devraldım. Futbolcu kardeşlerime oynatmak istediğim oyunu ezberletmeye çalışıyorum. Futbolda öğrenme diye bir şey yoktur, alışkanlıklar ve tekrarlar vardır. İnandığınız oyunu tekrar eder, alışkanlık haline getirirseniz o takım, o oyunu oynamaya başlar. Bir teknik adamın oyun felsefesi çok daha değerlidir. Futbolcularıma her maçı kazanmamız gerektiğini belirtiyorum.

"En başarılı takım Trabzonspor "

Abdullah Hoca geldikten sonra en başarılı takım Trabzonspor. Birlikte çok iyi bir ivme yakaladılar. Trabzonspor'u çok ciddi avantajlı görüyorum. Zor maçları var ama hiçbir zaman oyun disiplininden kopacaklarını zannetmiyorum.

"Visca'nın kalmasını isterim"

Başakşehir ile şampiyonluk... Niye olmasın? Başakşehir ile şampiyonluk... Niye olmasın? Transferde Visca ile alakalı bir gündem yok. Visca'nın kalmasını isterim. Hayallerimiz var. Sinan Gümüş'le alakalı hiçbir tasarrufumuz yok. Oğuzhan Özyakup'la ilgili bir girişimimiz olmadı. Fakat sezon sonunda fırsatlar doğabilir. Kapılarımızı kapattık gibi algılanmasın.