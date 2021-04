Fenerbahçe’nin başında çıktığı 4. maçında 3. galibiyetini alan Emre Belözoğlu, Başakşehir karşısında iyi ve kötü oynadıkları dönemler olduğunu söyledi. 40 yaşındaki teknik adam, “Oyuncuların mücadelesi, isteği, arzusu çok yüksekti. Bu beni mutlu ediyor. Oynadığımız maçları kazanabilecek durumlara getiriyoruz. Daha doğru oyun oynamaya çalışan, rakip 10 kişiyken topa daha hakim olup, pozisyon üretmesi gereken takım olması gerekti sahada. Ligin sonuna kadar aynı mücadeleyi vermek istiyoruz” dedi.

‘Harun iyi oynadı’

Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Altay Bayındır’ın önemli bir oyuncu olduğunu söyleyerek, “Aramızda olmasını isterdik. Yerine oynayan Harun çok iyi bir maç çıkardı. Penaltı pozisyonu penaltı olmayabilir ama ne olursa olsun penaltıyı kaçırdıktan sonra takımın verdiği reaksiyon çok değerli. Her oyuncu çok kıymetli, Harun da bunlardan biri” ifadelerini kullandı.

‘Enerjimiz yükseliyor’

Başakşehir’in kendisinin ikinci evi olduğunu belirten Belözoğlu, “Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra bana muhteşem duygular yaşattılar. Ben de elimden geldiğince buraya hizmet ettim. İnşallah bu süreçten bir an önce çıkarlar” diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı, “Kazandıkça takımın enerjisi yükseliyor. Baskı her daim olacaktır. Kariyerimde her türlü baskının içinde oldum. Bunların içinden çıkmanın tek yolu inanmak, motive olmak ve çok çalışmak. Camiamız çok büyük, beklenti büyük, sonu ne olursa olsun takımın arkasında olmaya devam edeceğiz ve Allah izin verirse sonu iyi olacak” dedi.