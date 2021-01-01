Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmanın ardından sportif direktör Emre Belözoğlu önemli açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Bu hafta başkan, ben ve Erol hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Transfer konusunda mevki söylemek doğru olmaz. Hoca ile görüşüp kararlaştıracağız" dedi. Ocak ayında yoğun maç temposunun kendilerini beklediğini belirten Belözoğlu, "Yoğun temponun neler getireceği daha çok teknik konular. Erol hocanın alanı. Ama 3 günde 1 maç temposunu kaldırabilecek bir oyuncu topluluğumuz var" ifadesini kullandı.

'Perotti'nin kontratı yük değil'

Gustavo'nun Kovid-19 pozitifken oynatıldığı iddiasına tepki gösteren genç spor adamı, "Yalan söylerken kimse sorumlu davranmıyor ama gerçeği ispat etmek için biz mücadele ediyoruz" dedi. Sakatlığı nedeniyle 4 maçtır oynayamayan Perotti ile ilgili de Belözoğlu, "Garanti ücreti çok düşük. Oynadıkça Roma'ya ücret ödüyoruz. beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor" şeklinde konuştu.