Yeni Malatyaspor deplasmanında Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, kazanılan Denizlispor karşılaşmasının aksine ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Belözoğlu, Dimitrios Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahveci'yi, Sinan Gümüş'ün yerine de Bright Osayi-Samuel'i sahaya sürdü. Bu maç öncesi çıktığı 23 lig maçının sadece 1'inde (Göztepe 0-1) sonradan oyuna giren Pelkas'ı Belözoğlu, ikinci yarının başında Ferdi Kadıoğlu ile birlikte oyuna aldı. Etkisiz bir performans sergileyen İrfan ve Samuel oyundan çıkarken, bu iki isim oyuna dahil oldu.

Göbek komple değişti

Ligde 5 gol ile 7 asisti bulunan Yunan yıldızın 67'deki vuruşunda topu kaleci Ertaç çıkardı, Valencia tamamlayıp golü attı ama ofsayt kararı çıktı. 90+4'te Valencia'nın pasında Pelkas, kale önünde müsait pozisyonda topu auta attı. Ferdi de en az Pelkas kadar sağ kanattan ataklara destek verdi. 77'de orta alanda göbekte Ozan ve Gustavo çıktı, Mert Hakan ile Sosa girdi ama bu değişiklikler de kritik puan kaybına engel olamadı.