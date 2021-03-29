Milli takımımız 2022 Dünya Kupası yolunda grubuna müthiş bir başlangıç yaptı. Önce Hollanda'yı 4-2 mağlup eden milliler daha sonra Haaland ve Sörloth gibi yıldızlarıyla dikkat çeken Norveç'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Maçtaki ilk ve son golü atan Ozan Tufan için Emre Belözoğlu'ndan tebrik telefonu geldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ozan ile 10 dakikalık görüşme yapan teknik sorumlu Belözoğlu, "Bu şekilde devam edersen Avrupa Şampiyonası'nda fark yaratırsın, Fenerbahçe'yi de beraber istediğimiz yerlere getiririz" dedi.

Norveç maçında iki gol atarak Milli Takım'ın zaferinde büyük pay sahibi olan Ozan Tufan'a karşılaşma sonrası ilk tebrik Emre Belözoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna oturan Belözoğlu ile Ozan'ın FaceTime üzerinden yaptığı görüntülü sohbet yaklaşık 10 dakika sürdü.









Oyuncusunu golleri ve galibiyet nedeniyle kutlayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mükemmel bir gol attın. Harika bir performans sergiledin, bizi sevindirdin, gururlandırdın. Özellikle attığın 2. gol senin kalitene yakışan güzellikteydi. İnşallah Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası'nda da devamını izlemek istiyoruz."

"Hepiniz çok iyi mücadele ortaya koydunuz. Zor maçları geride bıraktınız, şimdi Letonya maçını da alıp bu galibiyetleri taçlandırmak lazım. Sen de bu şekilde devam edersen Avrupa Şampiyonası'nda fark yaratırsın, Fenerbahçe'yi de beraber istediğimiz yerlere getiririz. Takımı hep beraber ayağa kaldıracağız."







