Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı ve golsüz berabere kaldığı Alanyaspor deplasmanında buna rağmen çok iyi bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Kadıköy'de yarın oynanacak Erzurumspor maçı öncesi oyuncularını motive etmeyi ihmal etmedi. Dünkü idman başlamadan takımı toplayan Belözoğlu'nun, "Son maça, son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır. Çok önemli 4 maça çıkacağız, yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak, halâ her şey mümkün. Sizler çok iyi bir takımsınız. Kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonuna kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" dediği öğrenildi.

'Sadece işinize odaklanın'

Belözoğlu, “Biz böyle sezonlar çok yaşadık. Siz sadece işinize odaklanın, B.B. Erzurumspor maçı ile birlikte yeni bir seri yakalamamız, son ana kadar yarışın içinde kalmamızı sağlayacak. Belki son maçta beraberlik aldık ama 7 maçlık bir namağlup serimiz bulunuyor. Erzurum da sonuna kadar savaşacaktır. Ancak biz, rakibe fırsat vermeden evimizde iyi bir futbolla sonucu almalıyız" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Yusuf Dursun