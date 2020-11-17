Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

‘Testler tek merkezde olmalı’

(Maçların pozitif vakalar nedeniyle hükmen tescil edilmesiyle ilgili öneri için) Sporcu gözüyle herkesin ortak noktada birleşeceği bir yapı oluşursa kulüp olarak destekleriz. Oynayamayacak durumdaki oyuncu sayısı 14-15’i bulacaksa, Federasyon’un bu işin sorumluluğunu alması gerekiyor. Tek elden, tek yapı içinde bir sağlık merkezi kurulup bunun hayata geçirilmesi lazım. İnsan sağlığının burada ön planda olması gerekiyor. Federasyon’un tek merkezli bir test organizasyonu yapması herkes için daha sağlıklı olacaktır.”

‘Mert Hakan transferi çok zorladı’

Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girer. Mert Hakan Yandaş bunu yaşadı ama onu takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışardan destek verir. Bizi en çok zorlayan transfer de Mert Hakan’dı. Kendisi de çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Fenerbahçe’nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik.”

‘Ömer Faruk özel yetenek’

“Ömer Faruk, kendi yaşıtları arasında Avrupa’ya kafa tutabilecek bir oyuncu. Değerli buluyoruz ama biz de ona o değeri veriyoruz. Bir oyuncunun oynamasıyla alakalı yetki teknik adamdadır. Ömer, özel yetenek. 18-22 yaş bandı, genç oyuncuların gelişimi açısından çok önemli. Bunlar oynayarak oyunculuğunu geliştireceği seneler. Biz Ömer Faruk’un geleceğini planlamak ve yatırım yapmak istiyoruz. Böylesine büyük takımlarda oynamak için ortaya ciddi irade koymanız gerekir.”

‘Avrupa’ya gitmeliler’

“Deniz Türüç için transferin son günü talep geldi. Hep beraber değerlendirdik. Oyuncuları bu pazarda kullanabilecek süreçleri yaşamamız lazım. Spor ekonomisinin ilerlemesi adına en büyük hedefimiz bu. Vedat’ın transferi bu sene elimizi çok güçlendirdi. Türk oyuncuların burada misyonu tamamladıktan sonra Türkiye’yi, Fenerbahçe’yi temsil etmelerini isterim. Birçok oyuncuyla Avrupa'yla ilgili görüşmeler oluyor.”

‘Bazen şampiyonluk bile yetmez’

Takımdaki oyuncu yapısına ve defosuna hakimiz. Oyuncuları biliyoruz. Futbolcu olarak da Emre’nin hocası olmak kolay değildi. Özel oyuncular bazen farklı davranılmayı beklerler. Gökhan-Caner özel oyuncular. Buranın içinden giden çocuklar. Ben rakip olarak dışarıdan baksam en çabuk bunlar kafayı kaldırır diye düşünürüm. Fenerbahçe’ye ikincilik yetmez, bazen şampiyonluk da yetmez.”

“Konumumu, Fenerbahçe’ye faydalı hale getirmek dışında hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Ülke genelinde bir felsefe inşa edebilmek benim hayalim. Fenerbahçe başarılı olursa, biz de bundan nasibimizi alırsak bunun karşılığı olarak Türk futboluna da bunun bir katkısı olacak diye inanıyorum.”

‘Saha içine akıl koymak önemli’

“Bu işin ekonomisini, yönetsel kısmını bilmek önemli ama saha içine akıl koyacak hamleleri yapmak çok değerli hale geldi Türk futbolu için. Futboldan başka hedefim, hayalim yok. Söz konusu futbol olduğunda gözümü hiçbir şey korkutmuyor. Şu an önemli bir koltukta oturuyorum, birçok insan bize güveniyor. Yüzlerini kara çıkarmamak adına elimizden geleni yapıyoruz.”

‘Sezon iyi gitmezse...’

“Benim koltuğum Avrupa’da daha farklı. Burada da biraz oraya evrilmesi lazım ama kolay olacak bir şey değil. Önümüzdeki sene beklentiler daha yükseliyor. Sezon iyi gitmezse başka bir senaryo karşımıza çıkacak. Ben mevcut kadronun beraber oynadıkça Avrupa’da da mücadele edebilecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu sezon şampiyon olalım gerisi tatlı dertler.”

‘Transfer dönemlerini planlıyoruz’

“Futbol oynarken, 31-32 yaşımdan itibaren oyuncu izlemeye başladım! Önümüzdeki transfer dönemlerini yeni bir planlama içinde organize etmeye çalışıyoruz. Bizim güçlü bir kadromuz var ama devre arasına kadar önümüzde 2 aylık bir süre var. Bunlar dinamik süreçler. Mevcutta iyi, geniş bir yapı oluştuğunu düşünüyorum. Samandıra’da yetki Erol hocada. Onun rahatı, huzuru ve başarısı eşittir Fenerbahçe’nin başarısı.”

‘Erol hoca başarılı olacak’

“(Erol Bulut ile anlaşamayacağı iddialarıyla ilgili olarak) Erol hoca benim takım arkadaşım. Biz birbirimizi iyi biliriz. Bizim aramızın bozulması imkansız. Hocalığımı, takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır, sözünü esirgemez. Samimidir, oyuncuyla konuşur. Ben, Erol hocanın çok başarılı olacağına inanıyorum.”

‘Kasıtla hata arasındaki farkı biliriz!’

Hakemlerin algılara yenik düşmesini istemiyoruz. Algıyla hakemlerin etkilenmeye çalışılmasından ve etkilenmesinden rahatsızız. Biz hakemler üzerinde baskı oluşturmak niyetinde değiliz. Fenerbahçe olarak hakemin içerdeki hatasıyla, kasıtlı tavrını fark edebilecek beceriye ve bilgiye, camia gücüne sahibiz. Bunu herkes bilsin. Hakemlere inanıyor ve güveniyorum.”

Yusuf Dursun



