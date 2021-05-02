Teknik direktör Emre Belözoğlu, B.B. Erzurumspor karşılaşması öncesi tek bir yerde formayı kime vereceği konusunda kararsızlık yaşıyor. Belözoğlu'nun, Alanyaspor deplasmanında cezası sebebiyle oynamayan İrfan Can Kahveci ile onun yokluğunda Akdeniz ekibine karşı ilk 11'de görev alan Mesut Özil arasında henüz kesin bir tercih yapmadığı öğrenildi. İrfan'ın cezası sonrası iyileşir iyileşmez 11'e giren Mesut, Alanya sınavının 64. dakikasında oyundan alınmıştı. Hatta Belözoğlu, ilk yarının sonlarına doğru 10 kişi kalan Fenerbahçe'de Mesut'la 2. devreye başlaması sebebiyle eleştirilmişti.

Son karar bugün...

B.B. Erzurumspor'a karşı orta sahayı dirençli tutmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sağ kanatta ilk planda İrfan'ı düşünüyor. İkisinin birden 11'de olmasına sıcak bakmayan genç teknik adam, Türk asıllı Alman yıldızını hamle oyuncusu olarak sahaya sürmeyi düşünüyor. Son karar ise bugünkü idmanda belli olacak.