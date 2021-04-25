Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı lacivertlilerde, Erol Bulut sonrasında takımın başında yer alan sportif direktör Emre Belözoğlu, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Mutluyum kazandığımız için. İlk yarı için mutluyum ancak ikinci yarısı için mutlu değilim. Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum. Ben görevde kaldığım sürece bu böyle olacak. Kötü oynadığımızı düşündüğümüz ikinci yarıda bile 3-4 tane pozisyonumuz vardı. Kasımpaşa da iyi bir takım. Onların da durumu zor. Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u yendiler. Oturup arkadaşlarla konuşacağız. İlk yarıda ne yaptık ikinci yarıda ne yaptık. Her maç final. Bu durum bizde baskı oluşturuyor ama bundan rahatsız değiliz. Fenerbahçe Kulübü burası...

Oyunun geliştiğini düşünüyorum ama her anlamıyla geliştirdik dersem bu benim cümlelerim olmaz. Oyuncular topun bizde kalması ve net pozisyona girmemizden memnun kalıyorlar. Ancak oyunun her anı çok önemli. 90 dakikadaki istekleri arzuları için oyuncularıma teşekkür ederim.

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25 tane değerli oyuncularım var, hepsine ihtiyacımız var. 3 gün sonraki maçta bile değişiklikler yapabiliriz. Biz biriz. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi benim için önemli ve değerli. Şampiyonluk yolunda bazen 5 dakika oyuna girecek oyuncunun vereceği katkıya bile ihtiyacımız olabiliyor.

Doğruları yaptık, hatalarımız da var. Hepsini oturup konuşacağız.

Mesut, geçen antrenmanlara başladı. Ancak ağrıları arttığı için 3-4 gün ara verdi. 2 gün bizimle çalıştı, o yüzden değerlendirmek istemedik. Mesut çok önemli bir oyuncu. Kalan maçlarda değerlendirmek istiyoruz onu.



