Gaziantep maçında Nazım sakatlanmış, Alanya karşısında ise Gökhan Gönül 43. dakikada kırmızı kart görmüştü. Mücadelenin kalan bölümünde Ozan Tufan sağ beke geçerek çok iyi bir performans sergilemişti. Milli futbolcu, B.B. Erzurumspor maçında da defansın sağında görev yaptı, yine sahanın en iyilerinden biri oldu. Emre Belözoğlu, öğrencisinin bu bölgedeki performansından fazlasıyla memnun kaldı.

İki artısı var

Bu nedenle Gökhan’ın cezası bitmesine rağmen Ankaragücü maçında Ozan yine sağ bekte forma giyebilir. Bunun iki nedeni var. İlki, Gökhan GÖnül’ün aksine Ozan’ın savunmada neredeyse sıfır hatayla oynamış olması. Diğeri ise Ozan Tufan’ın sağ beke geçmesiyle birlikte Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut ve Pelkas’ın hepsine ilk 11’de yer açılması.