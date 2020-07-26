Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor karşısında tam 23 yıl 2 ay 9 gün süren (8471 gün) başarılarla dolu futbol kariyerine son verdi. Sahaya ilk 11’de çıkan Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, camiasına sportif direktör olarak hizmet vermeden önce son kez sahadaydı. A Takım seviyesinde ilk maçına 17 Mayıs 1997’de Galatasaray formasıyla 16 yıl 8 ay 10 günlükken Ankaragücü maçında çıkan orta saha oyuncusu, Süper Lig tarihinin en yaşlı futbolcusu olarak noktayı 39 yıl 10 ay 18 günlükken, lig tarihinin en yaşlı golcüsü rekorunu geliştirerek noktaladı. Kariyerinde 101 kez A Milli Takım formasını giyen Emre, Ay-Yıldızlılar adına 36 kez (Turgay Şeren’le birlikte) en çok kaptanlık yapan iki isimden biri olmuştu.

Ligdeki 391. maçıydı…

Deneyimli oyuncu milli kariyerinde 2002 Dünya Kupası 3.’lüğü yaşarken, EURO 2008’de de yarı finali gördü. Rize maçıyla birlikte Süper Lig’de 391., Fenerbahçe formasıyla da toplamda 227. mücadelesinde boy göstererek yeşil sahalara veda eden Emre, 64. dakikada alkışlar eşliğinde oyundan alındı. Kariyerinde 18 kupası bulunan Emre, Türkiye’de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Başakşehir’de, yurt dışında da İtalya’da İnter, İngiltere’de Newcastle ve İspanya’da da Atletico Madrid’de oynadı.









Pazubandını Ömer’e verdi

Emre Belözoğlu, kariyerinin son maçında 64. dakikada alkışlar eşliğinde kenara gelirken, kaptanlık pazubandını kendisinden 23 yaş küçük 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’a verdi. 77’de oyundan çıkan Ömer, “Benim için büyük gurur. Emre abiyle birlikte oynamak harikaydı. Umarım yeni sezonda daha çok oynarım” dedi.

'Herkes hakkını helal etsin'

Maçın ardından Emre Belözoğlu, “Bir iki güne kadar geniş bir açıklama yapacağım. Maç bittikten sonra annemi aradım onunla helalleştim. Herkese nasip olmayan birçok duyguyu iç içe yaşadım. Çocukluğumda Fenerbahçeli’ydim. Galatasaray’da ve Avrupa’da başarılı günler geçirdim. Başakşehir’de de beni evimde gibi karşıladılar. Onları da tebrik ediyorum. Benim için kolay olmayacak. Ailemden sonra en mutlu olduğum yer Kadıköy’dü. Futboldan kopmayacağım. Herkes hakkını helal etsin. Hayatta kimseye kötülük yapmadım. Kaybetmeden bitirmek istedim, kariyerimdeki görüntü son maç itibariyle iyi oldu. Sezonun fotoğrafına baktığımızda hiçbirimiz iyi sezon geçirmedik, ben Fenerbahçeli taraftarlardan kaptan olarak özür diliyorum” diye konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun kariyer istatistikleri

Aslıhan Çil