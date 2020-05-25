Emre Belözoğlu'ndan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler! "Dünyanın en iyilerinden biri olacak"
Bu sezon Fenerbahçe forması altında son sezonunu geçiren ve lig bitiminde aktif futbolculuk kariyerini bitirmeye hazırlanan Emre Belözoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2001-2005 yılları arasında Inter'de forma giyen tecrübeli futbolcu, kariyeriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunurken, Roma'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder hakkında da "Cengiz Ünder, harika bir futbolcu. Başakşehir'de oynarken onun gelişimini gözlerimle seyrettim. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olacak." ifadelerini kullandı.
2001-2005 yılları arasında Inter'de forma giyen Emre Belözoğlu, La Gazzetta Dello Sport'a kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Emre Belozoğlu, 7 Aralık 2002'de Lazio-Inter maçında senin muhteşem bir sağ ayağın olduğunu görmüştük yorumuna; "Bazı zamanlarda ben de internetteki eski videolarımı görüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse, fena bir sağ ayağım yoktur. O yıl, bireysel performans olarak çok olağanüstü bir seviyeye çıkmıştım. Inter formasıyla gol atmak da gurur veriyordu." şeklinde yanıtladı.
Inter'in şuan ki performansını yakından takip ettiğini söyleyen Emre, "Conte'yi çok beğeniyorum. Yedek kulübesinde bir fenomen var. Takımın form durumunu bir anda değiştirdi. Kesin prensiplerle harika futbol oynatıyor. Onun felsefesi de takıma mükemmel uyum sağladı." diye konuştu.
Aynı zamanda Cengiz Ünder'in performansı ile ilgili olarak ise; "Cengiz Ünder, harika bir futbolcu. Başakşehir'de oynarken onun gelişimini gözlerimle seyrettim. Bana inanın, o fenomen bir futbolcu. Çok patlayıcı bir oyuncu. Her saatinde futbolu düşünür. Dikkati asla dağılmaz. Bu söylediğimi bir gün hatırlayın. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olacak." ifadelerini kullandı.