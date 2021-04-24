Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçı öncesi gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istediğimizi her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. İyi bir takımımız var, oyunun da geliştiği yanlar var. Geliştireceğimiz yanları da olacak. Takımıma inanıyorum, içerideki enerjiye güveniyorum. Biz sezon sonuna kadar inşallah mücadelenin içinde olacağız. İnancımız gerçekten çok yüksek.”

‘Enerjimiz gelişti’

“Fenerbahçe sezon boyunca ligin halihazırda şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi. Oyunsal anlamda ise mutlaka beklentiler biraz daha farklıydı, bunu ben de daha önce dile getirmiştim. Futbolumuzda bir gelişme var. Her şeyden önce enerjide ciddi bir pozitif gelişme görüyorum. Oyuncuların iştahı, arzusu, oynama isteği bunlar ciddi anlamda gelişti.”

‘Yeterli süre yok’

“Antrenmanlarımız biraz daha değişti. Ancak istediğim oyunun karşılığını tam aldım dersem bu doğru olmaz. Zaten elimizdeki mevcut zaman bir oyunu inşa etmek için yeterli süre değil ama oyunculara gösterdiğimizi sahada oyunun belli bölümlerinde net bir şekilde görebiliyorum ve bundan dolayı mutluyum. Daha üstüne koymamız gereken çok yer var. Kendimizi geliştirmemiz gereken, oyunda belli başlı kopmaların olduğu dakikalar var ve onları düzeltmemiz gerekiyor.”

‘Oyuncular keyif alıyor’

“Arzu ettiğimiz, oynatmak istediğimiz oyun güçlü bir oyun ve oyuncular da bundan keyif alıyor. Bu oyunu doğru bir şekilde süreye yaymak lazım. Türkiye Ligi’ndeki her takım bir oyun oynamaya çalışıyor. Başındaki teknik adamların ekipleri var, kendileri çalışıyor, rakibi analiz ediyorlar. Bir maçtan önce herkesin kendine göre bir sistemi var. Bizi analiz ediyorlar, biz onları analiz ediyoruz. Oyunun belli bölümlerinde görmek istediğim oyunu görüyorum ama bunu süre olarak yaymamız için biraz daha pratik etmemiz lazım.”

‘24-25 tane çok iyi oyuncum var'

“Oyuncuların içinden geldim, geçen sene futbol oynuyordum. Sportif direktör olarak da oyuncuların içinde olduğum dönemler oldu tabi teknik adam kadar işin teknik kısmında olmasam da onların yanında oldum. O yüzden oyuncularla ikili ilişkilerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman tek bir oyuncu üzerinden oyunu değerlendirmem. Büyük fotoğrafa bakarsak elimde 24-25 tane çok net iyi oyuncu var. Oynatamadığınız zaman bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz.”

‘İşler istedikleri gibi gitmiyor’

“(Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları için) Ahmet başkanın, Sergen hocanın açıklamalarını tabi ki takip ediyoruz. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Bu da normal bir reflekstir, camiayı bir tutmak, beraber tutmak için yapılan açıklamalar olduğu için ben kendi adıma anlayışla karşılıyorum.”

‘35 yaşımda kendimi geliştirdim’

“(Yıldız oyuncuların yedek kalması için) Ben de futbolcuydum, ilk 11’de oynamadığımda bazen benim de ‘Niye oynamıyorum’ dediğim zamanlar olmuştur. Onların da bu duyguyu yaşaması kadar doğal bir şey yok. Ama biz onları kazanmak adına, onlara doğruyu anlatmak adına çalışıyoruz. Ben 34-35 yaşında kendimi geliştirdim. Bütün oyuncuları değerli buluyorum. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum, onlara da bunu net bir şekilde hissettirdiğimi düşünüyorum.”

‘Aykut Kocaman’la abi-kardeş gibiyiz’

“(Başakşehir maçının son anlarında Aykut Kocaman’la sohbet etmesi ve buna gelen tepkiler için) Aykut hocayla 3 Temmuz’da kader birlikteliği yaptık. Camiamızın efsane futbolcusuydu. Teknik adam olarak şampiyonluk yaşadı. Kendisiyle iyi diyaloğum vardır, birçok konuda da kendisiyle fikir alışverişim olur. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış onunla yan yana gidip kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek veya konuşmak doğru değil. Bunlar Türkiye’de görülmemiş şeylerdir ama ben her teknik adamın yanına gidip oyunu konuşabilirim. Her maç yaşayacağım bir şey değildir zaten, Aykut Kocaman özelinde abi kardeş ilişkimden dolayıdır.”