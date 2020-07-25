Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu yine hayran bıraktı. Rizespor maçıyla beraber futbol hayatını noktalaması ve Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen 40 yaşındaki futbolcu takımının Rize karşısında penaltı kazanıp öne geçtiği golü attı.

Neler yaptın öyle!

Ancak burada konuşulması gereken tabii ki Emre Belözoğlu'nun penaltıyı gole çevirmesi değildi. Başarılı oyuncu Rizespor kendi yarı alanında pas yaparken önce önde basarak pres yaptı, daha sonra da topu kaptı.

1 sene daha oynar mı?

Topla birlikte ceza alanına giren Emre, rakibi Talbi'nin sağından atıp solundan geçti, daha sonra ise Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. 40 yaşında olmasına rağmen, birçok futbolcunun yapmadığı şekilde fiziğini zorlayan, önde basan, koşan, çalım atan kaptanın bu hareketleri "Acaba 1 sene daha oynar mı?" sorusunu hatırlattı.







