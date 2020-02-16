Emre Belözoğlu'ndan kötü haber! Ankaragücü maçında sakatlanan Fenerbahçe kaptanı Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Mücadelenin 2’nci yarısında Tolga Ciğerci’nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu karşılaşmanın 66’ncı dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Ferdi Kadıoğlu’na bıraktı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı.”

Fenerbahçe'de ayrıca Gustavo cezası nedeniyle Galatasaray maçında oynamayacak.