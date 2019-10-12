A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılaştığı maçta kaburgasından sakatlanan Emre Belözoğlu'nun yapılan kontroller sonrasında, sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Emre Belözoğlu milli takım kadrosundan çıkarılsa da Fransa ile oynanacak maçta takım arkadaşlarının yanında olmak istediğini belirtti. Tecrübeli futbolcunun dönüş tarihi netlik kazanmazken, Fenerbahçe'nin kulüp doktorlarının kontrolleri sonrasında son durumu belli olacak.

DENİZLİSPOR MAÇINI KAÇIRABİLİR

Sakat olsa da Fransa maçı için milli kafilede yer alacak olan Emre Belözoğlu, İstanbul'a döndükten sonra Fenerbahçe kulüp doktorlarının kontrolünden de geçecek. Emre'nin Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Denizlispor maçında forma giymesi beklenmiyor ancak tecrübeli futbolcunun bir fedakarlık yaparak özel korse ile oynama ihtimalinin olduğu öne sürülüyor.

EMRE NASIL SAKATLANMIŞTI

Emre, Arnavutluk maçının ikinci yarısında, kaleci Mert Günok'un degajı sonrası kafasıyla takım arkadaşına topu göndermek isterken ters bir hareket yapmıştı. Kaptan, 66. dakikada yerini İrfancan Kahveci'ye bırakmıştı.

Yusuf Dursun

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