Emre Belözoğlu'nun maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle geçen sene bugün Alanyaspor'un acı kaybı olan Sural için Allah rahmet eylesin diliyorum. Sabırlar diliyorum. Sezon başından bu yana inandığı bir oyun oynayan takımla karşı karşıyayız. Kolay bir maç değil. Biz buraya şampiyonluk inancıyla geldik. Camiamızla inanarak geldik. 90 dakika, 100 dakika artık maç içinde kaç dakika olacaksa sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Mesut Özil'in çok büyük bir oyuncu olmasıyla ilgili bir şeyler söylemeye gerek yok herhalde. Son 4 günde kendisini iştahlı ve arzulu gördüm. Bizim oyun anlayışımız için katkı alacağımızı düşünerek böyle bir karar aldık.







