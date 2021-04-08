Emre Belözoğlu Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İrfan Can tercihiyle ilgili görüş bildiren genç teknik adam ayrıca sezon sonuna kadar bütün maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Emre Belözolğu'nun açıklamalarının tamamı...

Oynamak istediğimiz bir oyun var. Çok fazla zamanımız olmadığı için idmanlarda bunu pratik edemiyoruz. Pratik yapmaya çalıştığımız zamanlar içindede her maçın farklı senaryosu olduğu gerçeğiyle arkadaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden her maçın kendi senaryosu var. Maçın başı var, daha sıkışık olduğu bir dönem var, maçın ikinci yarısında oyunun daha rahatlayacağı anlar var. Kendi oyun anlayışımıza göre bir senaryo bekliyoruz açıkçası. O yüzden oyuncu tercihlerimizi de buna göre yapmaya çalışıyoruz.

"Kaliteli oyuncularımız var"

Her oyuncumuz geçen hafta da söylediğim gibi değerli. Bir dakika hizmet verenden 90 dakika oynayana kadar. Kulübede benimle beraber oyunun seyrini değiştirebileceğimiz çok kaliteli oyuncularımız var. Her maça farklı bir senaryoyla hazırlanıyoruz.

"İrfan Can'dan beklentimiz büyük"

İrfan Can'ın Gençlerbirliği'nden Başakşehir ve Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci herkesçe malum. Ben ve bütün Fenerbahçe camiasının İrfan Can'dan büyük beklentisi var. Ama oyuncu üzerinde böyle sorumluluklarda oluşturmamak gerekiyor. Ağırlık olmaması gerekiyor omuzlarında. Daha rahat nefes almaları gereken zemin olması gerekiyor. Bütün oyunculara bu rahatlığı sağlamaya çalışıyorum. Keyif almalarını istiyorum. Keyif alırken keyif vermeleri de en büyük arzum ve isteğim.

"Bütün maçları kazanmak istiyoruz"

Herkes söylüyor zaten ligin boyu artık kısaldı. Ligin altı sıkıntılı. Bütün takımlar ligde kalmak için büyük mücadele gösteriyor. Çok zorlu maçlar var önümüzde. Dersimize çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. İnşallah bizim adımıza iyi bir sonuç ortaya çıkar çünkü biz sezon sonuna kadar bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz.