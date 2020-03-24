Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesiyle bir anda program değişikliğine giden Fenerbahçe’de futbolcular iletişimi koparmıyor.

Burada yardımcı antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu öne çıkıyor. İki isim; takımdaki oyunculara sürekli olumlu yönde mesajlar veriyor. Hem Zeki Murat Göle’nin hazırladığı programın evde aksamadan işlemesi ve fiziki performansın düşmemesi için uyarılar geliyor. Ayrıca zor bir dönemden geçildiği için dikkatli olunması gerektiği, moral bozmamanın önemli olduğu ve evden çıkılmamasının şart bulunduğu aktarılıyor.

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, zaten ligde sıkıntı yaşayan takımın düşük moralinin daha da kötüye gitmemesi için herkesle tek tek ilgileniyor, gün gün konuşmalar yapılıyor. Bu sayede takımın birbirinden kopmadan gündem sakinleşene kadar çalışmaların yapılması isteniyor. (Milliyet)