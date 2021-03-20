Fenerbahçe için Beşiktaş derbisi, ligde şampiyonluk yarışında var olmak için son şans. Alınacak beraberlik bile, sezona müthiş transferlerle ve zirvenin favorisi olarak giren Sarı-Lacivertliler’in umutlarını bitirebilir. Ayrıca teknik direktör Erol Bulut’un Fenerbahce macerası da son bulabilir. Samandıra’da herkes adeta bu kritik mücadeleyle yatıp kalkıyor, başka hiçbir şey konuşulmuyor.

Tek tek konuşuyorlar

Erol Bulut, bu hayati müsabakada sahaya süreceği kadroyu ve zaferi getirecek taktiği belirlemek için gece gündüz çalışıyor. Bulut, bir yandan da takımını mental olarak motive etmek için kolları sıvadı. 46 yaşındaki teknik adamın bu konudaki en büyük destekçileri sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Volkan Demirel. Bu ekip, oyuncularla hem toplu olarak hem de birebir konuşmalar yapıyor.

Yönetim bugün gidiyor

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ozan Tufan, Serdar Aziz gibi derbi tecrübesi yüksek oyuncular da teknik ekibe yardımcı olmaya çalışıyor. Öte yandan başkan Ali Koç ve yöneticilerin de bugün yapılacak son antrenmanı ziyaret etmeleri bekleniyor. Başkan Koç’un takımla yemek yiyerek moral konuşması yapacağı, onlara olan güvenini yineleyeceği kaydedildi.

Yusuf Dursun