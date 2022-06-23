Cim Bom'da Okan Buruk dönemi resmen başlarken, ünlü isimlerden de başarılı hocaya başarılar paylaşımı gecikmedi. Hem Galatasaray 'da hem de İtalyan ekibi İnter'de yıllarca Okan Buruk'la beraber oynayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 'Her şey o güzel gönlünce olsun Okan abim' mesajını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile 2 yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olarak 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz da, 'Okan abicim kalbim her zaman seninle' ifadelerini kullandı.