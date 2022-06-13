ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesen maçta tribünlerde tanıdık isimler yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu ile İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, maçı birlikte takip etti.

Maç öncesi paylaşım

Mücadele öncesi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu ve basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Boyları dengelemek vakit aldı"



