Emre Belözoğlu tarihe geçti! 4 farklı 10 yılda gol atan ilk oyuncu..

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçta takımının tek golünü atan 1980 doğum Emre Belözoğlu böylece kırılması güç bir rekora imza attı. Emre Belözoğlu dört farklı 10 yılda yani 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'lerde Süper Lig'de gol atan ilk oyuncu oldu. Emre Belözoğlu ilk golünü 1.3.1998 tarihinde Beşiktaş'a karşı atmıştı

Emre Belözoğlu Süper Lig kariyeri boyunca 387 maçta 52 gol atarken en son 19.08.2019 tarihinde Gaziantep FK karşısında penaltıdan bir gol atmıştı