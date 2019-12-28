Emre Belözoğlu: Takımı yalnız bırakmam

Fenerbahçe’de ligin ilk yarısının son maçı olan Rizespor sınavı öncesi Emre Belözoğlu belirsizliği sürüyor.

Kaptan, geçtiğimiz haftaki Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle maç günü son anda kadrodan çıkartılmıştı. Durumuyla ilgili olarak FANATİK’e konuşan 39 yaşındaki yıldız, “Ağrılarım sürüyor. Özel antrenmanlar yaptım. Yarın (bugün) kendimi son kez deneyeceğim. Kararı sağlık ekibi ve teknik heyetimiz birlikte verecek. Ancak oynasam da oynamasam da Rize’ye gideceğim. Bu kritik maçta takımı yalnız bırakmam” ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili de konuşan Emre, “2019’un son karşılaşması. Taraftarlarımıza yeni yıl öncesi galibiyet armağan etmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz” değerlendirmesinde bulundu. Yusuf Dursun