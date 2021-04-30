Emre Belözoğlu: Sonuna kadar gideceğiz

Sarı-Lacivertliler'de Erol Bulut'la yolların ayrılması sonrası Sportif Direktörlük görevinden teknik adamlığa geçiş yapan Emre Belözoğlu, takımının başındaki 6. Süper Lig maçında da (4 galibiyet, 2 beraberlik) yenilgi yüzü görmedi. 10 kişi kalmasına rağmen son ana kadar cesur bir futbol ortaya koyan Kanarya'da Belözoğlu, şunları söyledi: "Alanyaspor ve Çağdaş hocayı tebrik ediyorum, sezon başından bu yana üzerine kurdukları oyunu oynamaya çalışıyorlar, maçın başından sonuna kadar aynı istekle sahadaydılar. Oyunun ilk yarısında Alanya'nın zaafları üzerine çalışmıştık. Bu açıdan pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. 10 kişi kaldığımız 55-60 dakikalık bölümde topa sahip olmak isteyen bir takıma karşı biz, bildiğimiz anladığımız oyunu oynamaya devam ettik. Her oyuncumuz elinden geleni yaptı. Onları tebrik ediyorum."

'11 kişi olsaydık...'

"1 puan için üzgünüz, kazanmak için oynadık. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Henüz hiçbir şey bitmedi ve sonuna kadar gideceğiz; bunu Allah'ın izniyle devam ettireceğiz. Eksik kalmadan önce oyun istediğimiz gibi gidiyordu. 11 kişi olsaydık, rakibe bu kadar top vermez ve pozisyonları bulabilecek üretkenliği bulabilirdik. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek ve 4 tane çok önemli maçımız var. Futbol çok değişken bir oyun. Bu 4 haftayı en iyi şekilde değerlendireceğiz."