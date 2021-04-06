Emre Belözoğlu: Sonu güzel olacak

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine 1-0’lık Denizlispor galibiyetiyle başladı. Genç çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Her zaman kolay olmuyor. Bence genelde de zor oluyor. Kazanmanın keyfi gibisi de yok. Mutluyuz. Oyunu içeride değerlendirdiğimizde iki farklı yarıdan bahsedebiliriz. İlk yarıda arkadaşlar maçtan önce çok motiveydiler. İstekli ve arzuluydu takım. Ancak oyunu topla ve topsuz istediğimiz şekle getiremedik. 1 gol bulsaydık başka şeyler olabilirdi” diye konuştu. Belözoğlu, ikinci yarıda ise golden sonra ortaya koyulan oyunun, istediklerine daha yakın olduğunu dile getirdi.

‘Bu iş çok farklı’

40 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk ile teknik adamlar arasında ciddi farklılıklar olduğunu söyledi. Emre Belözoğlu, “Saha içi, çocukluktan beri çok pratiğini yaptığım bir yer. Şu anki nokta ise tecrübe istiyor. Fenerbahçe camiasının ağırlığını hissettiğinizde bu daha da ağırlaştırılıyor. Fenerbahçe için her türlü görevin altına gireceğimizi söyleyebilirim. Teknik direktörlük benim deneyimlerimle beraber gelişecek ve aynı zamanda tecrübelerimle gelişecek bir pozisyon” dedi. Genç antrenör, kalan 9 haftada oyun olarak gelişip güçlü bir Fenerbahçe’yi oluşturup camianın kupa hasretine son vermeye çalışacaklarını dile getirdi.

‘Gol daha değerli oldu’

Emre Belözoğlu, galibiyet golünü atan Samatta için mutlu olduğunu söyleyerek, “Çok düzgün, kaliteli, hayatını futbola adamış biri. İstediği ortamı yakaladığında gol sayısını yükselteceğine inanıyorum” diye konuştu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, “Kadıköy’de 65 gündür galip gelmeyen bir takım 1-0 kazandı, oyunu eleştirdiğimiz yönleri olmasına rağmen. Gol değerli bir hale geldi rakiplerimizin de kaybettiği zamanda. Bugün zor başladı ama sonunun güzel olacağına inanıyorum. Herkes puan kaybedebilir ama biz yeterince puan kaybettiğimiz için buna tahammülümüz yok. Her maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sinan sürprizi

Emre Belözoğlu, Erol Bulut’un ardından teknik sorumlu görevini üstlenmişti. 40 yaşındaki futbol adamı, yaptığı açıklamada oyun anlayışının değişeceğini söylemişti. Belözoğlu, ilk maçına dün Denizlispor karşısında çıktı. Takımda görülecek değişiklikler merakla bekleniyordu. Ancak Emre Belözoğlu, ilk sınavında taşları yerinden oynatmadı. Tek sürpriz, Sinan Gümüş’ün 13 maç sonra ilk 11’de sahaya çıkması oldu.

Diziliş yine 4-2-3-1

40 yaşındaki çalıştırıcı, Erol Bulut dönemindeki 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçmedi. Sarı-Lacivertliler, Bulut dönemine oranla topa daha fazla sahip olsa da hücumdaki üretkenlik sıkıntısı devam etti. Fenerbahçe, Denizli’nin kilidini kornerden gelen topta Samattı’nın golüyle açabildi.



