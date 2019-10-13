Emre Belözoğlu şoku!

A Milli Takımımız’da ağrıları olmasına rağmen büyük bir fedakârlık örneği göstererek iğneyle Arnavutluk mücadelesine çıkan Emre Belözoğlu’ndan kötü haber geldi. Kaburgasında ağrı hisseden Emre, önceki günkü mücadelede ağrılarının artaması sebebiyle 66. dakikada oyundan çıkmıştı. Dün yapılan antrenmana katılmayan 39 yaşındaki futbolcunun çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Tedavisine takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına milli takım kampında devam edecek Fenerbahçeli futbolcunun, bu yüzden Fransa ile yarın oynayacağımız karşılaşmada da yer almayacağı bildirildi.

4 oyuncu daha katılmadı

Hem ortaya koyduğu futbol hem de saha içindeki liderliği sebebiyle Milliler’in en kilit oyuncularından biri olan Emre’nin bu durumu, elbette teknik direktör Şenol Güneş’i de zorlu mücadele öncesi üzdü. Ayrıca son idmana dizinde ağrıları bulunan Kaan Ayhan, ayak bileğinde sıkıntılı olan Mahmut Tekdemir’in yanı sıra karın kasında problem yaşayan Efecan Karaca ile sol kasığında ağrıları olan Abdulkadir Parmak da katılmadı. Emre dışındaki 4 futbolcunun son durumlarının, maç saatine kadar netleşmesi bekleniyor.