Emre Belözoğlu, sezonu 3 golle kapattı

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, bu sezon 3. golünü kaydetti. 39 yaşındaki yıldız isim, Çaykur Rizespor karşısında 39. dakikada kendi hazırladığı pozisyonda kazanılan penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi.
Karşılaşma öncesi ligde 2 golü bulunan Emre, 64. dakikada yerini Miha Zajc’a bıraktı. Emre oyundan çıkarken teknik sorumlu Tahir Karapınar, teknik heyet ve takım arkadaşları tecrübeli ismi alkışladı.
Bu arada Emre, penaltıdan attığı golden sonra sevincini secdeye kapanarak yaşadı.