Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yoksa başarı yoktur

Süper Lig'in bu sezon son haftasında Kayserispor deplasmanına giden Fenerbahçe, son dakikada Serdar Aziz'in golü ile sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazandık, Fenerbahçe maç kazandığına sevinir ama şampiyon olmadığında, sonuç ne olursa olsun, başarı yoktur. Biz üstümüze düşen her türlü sorumluluğu almalıyız. Şampiyonluk yoksa başarı yoktur, bunu kabul edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Belözoğlu, şampiyon olan Beşiktaş'ı da tebrik etti ve "Beşiktaş şampiyon oldu, tebrik ederiz" sözlerini ekledi.

'Fenerbahçe camiası, üzgünüz'

Basın toplantısında da Belözoğlu şu sözleri söyledi:

"Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe’de başarının kriteri şampiyonluktur. Geçen haftaki yapmış olduğumuz hata aslında bize bugün itibarıyla çok büyük bir bedel ödetti. Bu anlamda üzgünüm. 10 maçlık periyot içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. 7 galibiyet 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık. Ne yazık ki o mağlubiyetle şampiyonluğu kaybettik."

"Aslında kredimizin ve hata yapma şansımızın hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. Bu anlamda samimice söyleyebileceğim elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe için hayat devam edecek. Fenerbahçe’de hedefler bitmeyecek bunu da söylemek durumundayız. Tabii şampiyon olsaydık çok başka bir sabaha uyanacaktı Fenerbahçe camiası, üzgünüz."





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