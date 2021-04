Emre Belözoğlu: Şampiyonluğu istiyoruz

Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak takımı zirve yarışına dahil eden Emre Belözoğlu, 3-2'lik Kasımpaşa zaferini değerlendirdi. Baskıdan rahatsız olmadıklarını dile getiren genç futbol adamı, "İlk yarı için mutluyum. İkinci yarı için aynı şeyleri düşünmüyorum. 70'e kadar maçı net taşıdık. Kazanırken neleri geliştirmemiz gerekir, ben böyle bakıyorum. Oturup konuşacağız" dedi.

'Her anı doğru oynamalıyız'

Oyun felsefesinin topa sahip olmak olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "Oyun kesinlikle gelişti. Topun bizde kalmasından oyuncular da memnun. Pozisyonlara giriyor olmamızdan oyuncular da memnun! Gerçekçi olmamız lazım. Her anını doğru oynamamız lazım. Bu oyun, savunulması zor bir oyun. Şampiyonluğu istiyoruz, arzuluyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Artık her maç final, her maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.

'Mesut ağrı hissetti'

Takımla çalışmalara başlayan ve dün akşam kadroda olması beklenen Mesut Özil'in neden kulübede olmadığıyla ilgili olarak da genç futbol adamı şu sözleri kullandı: "5-6 antrenman yaptı. Kasığında ağrı hissetti. Önümüzdeki maçlarda düşüneceğiz. Mesut çok önemli oyuncu, ihtiyacımız var."

3 puanı kazandı İrfan'ı kaybetti

Fenerbahçe'nin kritik maç öncesinde sınırda tam 9 oyuncusu vardı. Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can Kahveci, Sosa, Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül kart görmeleri durumunda Alanya mücadelesinde görev yapamayacaktı. Bu isimlerden İrfan Can 42'de Kasımpaşa'nın kontratağını kesmek için Hajradinovic'e faul yaptı ve sarı kart gördü. Yıldız oyuncu, Alanya mücadelesinde forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise sınırdaki futbolcular konusunda bir sorun yaşanmadı.