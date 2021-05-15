Emre Belözoğlu Pelkas ve Valencia ile görüştü

Emre Belözoğlu, ligin son maçı olan Kayserispor karşılaşması öncesi takımıyla bir görüşme yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca iki öğrencisiyle de özel bir toplantı gerçekleştirdi. Bu sezonun flaş ismi olan Dimitris Pelkas, ligin en kritik döneminde form düşüklüğü yaşadı. Yunan yıldız özellikle şampiyonluk yolundaki hayati Sivas maçındaki görüntüsüyle büyük hayal kırıklığı yarattı.

‘Aynen devam et’

Emre Belözoğlu, 27 yaşındaki oyuncuyla yaptığı özel görüşmede, “Sezonu en iyi geçiren oyunculardan birisin. Son dönemde formun düştü ama ligi güzel bitirmek senin elinde. Bu maçta gerçek Pelkas’ı izleteceğine inanıyorum” dedi. 40 yaşındaki teknik adamın özel görüştüğü bir diğer isim ise Enner Valencia oldu. Belözoğlu, “Son haftalarda yakaladığın çıkış alkışlanacak cinsten. Ortaya koyduğun mücadele ise takdire şayan. Arkadaşlarına örnek oluyorsun. Kayseri’de de aynı performansı bekliyorum” dedi.

Şansımız hâlâ var’

Genç teknik adam, tüm takımla yaptığı toplantıda ise, “Şampiyonluk fırsatını elimizin tersiyle ittik. Hâlâ az da olsa şansımız var. Şampiyonlar Ligi ihtimali de bulunuyor. Bize düşen son düdüğe kadar en iyi mücadeleyi verip, kazanarak rakiplerin alacağı sonuçları beklemek” diye konuştu.