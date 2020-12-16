Emre Belözoğlu: Panik yapacak durum yok!

Sportif direktör Emre Belözoğu, FB TV’ye konuk oldu. Belözoğlu, Yeni Malatya yenilgisi sonrası oluşturulan ortama, takım içindeki duruma ve neler yaptıklarına dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sportif direktör Belözoğlu, Kadıköy’de üst üste 3 maç kaybetmenin kendileri açısından alışılmış bir şey olmadığını ve bu nedenle herkesten özür dilediklerini söyledi. İşte Emre Belözoğlu’nun açıklamaları:

“Kazandığımız dönemde de kayıpların yaşanacağını, kötü günlerin olacağını söylemiştim. Yenilgiden sonraki 3 gün neler yaptık? Öncelikle hocamıza ve takımımıza çok güvendiğimizi söyleyeyim. Futbolcu arkadaşlarımın duygularını az çok bildiğim için birebir ve toplu olarak görüşmeler yaptık. Eksisi artısı değerlendirildi. Çok fazla neler konuşulduğunu söyleyemem ancak herkes çok üzgün. Tüm futbolcular birbirlerine ve hocalarına karşı duygularını paylaştı.”

Eğer tribünde taraftarımız olsaydı 3 maçı da kazanırdık. Oyuncularımızın şu anda her zamankinden çok taraftarımızın desteğine, sevgisine ihtiyacı var. Bu taraftarın büyüklüğüne, takımına ve hocasına sahip çıkmak yakışır. Taraftar takımına ve hocasına inansın. Önümüzde 84 puanlık bir süreç var. İlk 4 sıradaki takımlar için söylüyorum, bunun 50-60’ını alan şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum. Biz 84 puanın her zerresine talibiz! Sezon başında oluşturulan bu havayı (şampiyonluk havasını) biz oluşturmadık. Şimdi de başka bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Olmayan bir panik havası oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bundan çok rahatsızız. Kulüpte kimsede bir panik yok, bunu açıkça söyleyeyim.”

“Kaybedeceğimiz zamanlar yine olacak ancak bize inansınlar. 2010-11 sezonunda da ikinci yarıya başlarken 9 puan önümüzde Trabzon vardı. Ben burada umut aşılayan, moral-motivasyon sağlamaya çalışan biri değilim. Camianın, taraftarın içinden biriyim. Fenerbahçe mutluysa ben de mutluyum. Fenerbahçe’nin büyüklüğü çok başka, bazen şampiyonluk da yetmiyor. Taraftarın beklentisini, sabırsızlığını anlıyorum. Ancak bu oyunları bozacağız. Süreci doğru yöneteceğiz. Kazandığınız zaman birliktelik kolaydır, kaybettiğinde birlik olmak büyük camialara daha çok yakışıyor. Yıllarca Fenerbahçe’nin her türlü sıkıntıda nasıl birleştiğine şahit oldum.”