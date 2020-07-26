Emre Belözoğlu: Başkanla konuştuk!

Süper Lig'de 2019/2020 sezonunun son maçında 64. dakikada ayakta alkışlanarak oyunu terk eden ve sahadan çıkarken kaptanlık pazu bandını 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a teskim eden Emre Belözoğlu futbol hayatını resmen sonlandırdı.

Maç sonu yayıncı kuruluş ve kulüp televizyonu FB TV'ye konuşan Emre Belözoğlu şunları söyledi:

"İlk annemle konuştum"

Futbolu bırakmak, vedalaşmak çok zor değil ama ondan sonra ne yapacağını planlamak çok zor. Bizim çocukluğumuz çok küçük bir mahallede geçti. Annem sert bir mizacı olan biriydi. Ondan çekinirdik. Korkumdan akşam bazen çamurlu çamurlu yatağa girermişim beni görmesin diye... Benim ne kadar futbola sevdalı olduğumu en çok bilen biri. Ondan dolayı ilk annemle konuşma ihtiyacı hissettim.

"Çok ciddi bir başarı lazım"

Bence başarısız bir sezondu. Takımın kaptanı ve abisi olarak taraftarımızdan özür diliyorum. Camianın bu seneden sonra ciddi bir başarıya ihtiyacı var.

"Galatasaray ve Başakşehir'de iyi günlerim geçti"

Bugün son maçım olabilir ama ne olursa olsun ben futbolu çok sevdim. Galatasaray’da güzel günlerim geçti, Avrupa’da güzel günlerim geçti, Başakşehir’de iyi günlerim geçti. Onları da tebrik ediyorum hak ettikleri bir şampiyonluk kazandılar

"Hedefim altyapıdan oyuncu çıkarmak"

Fenerbahçe’nin menfaatleri ve ortak hedefleri doğrultusunda başkanımızla oturacağız, konuşacağız. Hayalim, Fenerbahçe’ye altyapıdan birçok oyuncu kazandırmak. Ömer Faruk çok yetenekli bir çocuk, onun dışında diğer genç arkadaşlarımızdan da çok şey bekliyorum.

"Türkiye'deki ortam da seni kirpi gibi yapıyor"

Kontrolümü sağlamak adına kendimi geliştirmem lazım ama ben iyi gitmeyen durumlarda, maçlar kaybedildiği zaman hep kendimi sorumlu gördüm. Bundan dolayı gerildim. Türkiye'deki ortam da seni kirpi gibi yapıyor. Seni hataya itiyor. Çok daha kontrollü, futbola hizmet eden biri olacağımı düşünüyorum.

"Futbolu çok seviyorum"

Geçmişten bu yana çok kontrollü olduğum zamanlarım oldu. Tribünde mi olurum, sahanın kenarında mı olurum bilmiyorum. Hepsini konuşacağız ama futbolu yoğun yaşayan biri olmayı çok istiyorum. Gerçekten futbolu çok seviyorum. Evde bile futbol düşünüyorum. Buna kafa yormaktan keyif alıyorum. Futbolcu arkadaşlarıma en büyük tavsiyem bu. Sahip çıkın mesleğinize...

"Sayın başkan çok büyük Fenerbahçeli"

Başkanımızla da görev konusunu konuştuk. Şunu söylemeliyim. O çok büyük bir Fenerbahçeli. Yaptıklarının karşılığını alamadı.