Emre Belözoğlu önce çıldırdı, sonra kurtardı!

Fenerbahçe, Kayserispor’u konuk ettiği mücadelenin henüz başında 10 kişi kaldı. Sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, maçın 12. dakikasında Kayseri’den Djedje’nin ayağına tabanıyla bastı. Hakem Atilla Karaoğlan’ın hemen yakınında yaşanan pozisyon sonrası faul kararı verildi ve Ozan da sarı kart gördü. Ancak VAR odasının uyarısı sonrası Karaoğlan, kenardan pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek Ozan’ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu karar sonrası yedek kulübesinde yer alan Emre Belözoğlu, hakeme sert şekilde tepki gösterdi.

Emre, hakeme, “Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var” şeklinde ifadeler kullandı ve daha sonra oturduğu sandalyeyi önce yere fırlattı, daha sonra tekmeledi. Hakem de, sinirlerine hakim olamayan Emre’ye sarı kart gösterdi. Bu arada Ozan da, kırmızı sonrası uzun süre sahadan çıkmak istemedi ve onu soyunma odasına, İdari Menajer Volkan Ballı götürdü.

Kaptan, maça yedek başladı ama kenarda bir dakika olsun durmadı. Emre Belözoğlu, sık sık arkadaşlarına direktifler yağdırdı. Neler yapmaları gerektiğini anlattı. Tecrübeli futbolcu, heyecanla takip ettiği maçta 80. dakikada oyuna girdi. Bu andan itibaren her şey değişti. Emre, bu kez saha içinde arkadaşlarını ateşledi. Yıldız oyuncu, takımının attığı ilk goldeki penaltıyı yaptıran isim oldu. Luiz Gustavo’nun müthiş füzesinden önce topu Sambacı’ya gönderen de Emre Belözoğlu’ydu. Kaptan’ın kenardaki çabaları skora etki etmedi ama sahaya girdiğinde mücadelenin kaderini değiştirip, galibiyetin en önemli mimarları arasında yerini aldı.