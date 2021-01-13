Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu Samandıra'da gazetecilere çok önemli açıklamalarda bulunurken, Ömer Faruk Beyaz hakkındaki açıklamaları ise gündeme damga vurdu. Genç oyuncuya kaptanlık pazu bandını 16 yaşında vermesinin kendisinde büyük pişmanlık yarattığını belirten Belözoğlu'nun bu açıklamalarının ardından sosyal medyada büyük kampanya başlatıldı ve taraftarlar Ömer Faruk Beyaz'a tepki gösterdiler.

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir ise Emre Belözoğlu'nun bu linç kampanyasından mutlu olmadığını ve genç oyuncuya destek olunması gerektiğini söylediğini belirtti. Belözoğlu konuyla ilgili olarak, "Aramızdan ayrılsa dahi Ömer Faruk’a her zaman destek olacağız. Asla kötü olmasını istemeyiz. Bu yüzden benim sözlerim dolayısıyla linç edilmesi beni üzer." dedi.







