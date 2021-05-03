Emre Belözoğlu: O pozisyonları vermememiz lazım!

Emre Belözoğlu'nun maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kazandığımız için mutluyuz. Bul7unduğum konum itibariyle oyunda ne yaptığımızı röportaklarda anlatmaya çalışıyorum. Bugün oyunun başlangıcı mükemmeldi. Bugün gol beklentimiz var, 25 şut var, 50 kere ceza alanına girmişiz. Erzurumspor'a da saygı duyuyoruz tabii ki, Yılmaz hocayla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

Biz 50 kere ceza alanına girdiğimiz bir maçta rakip bizim ceza alanımıza 25 kere girmemeli. 15 net gol pozisyonuna girdik ama 4 tane de çok net gol pozisyonu verdik. Bunların hepsini tabii ki inceliyoruz.

Biz son maça, son güne kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Önümüzde 3 tane önemli maç var. Kolay değil, kazandığımız için arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Enerji, arzu ve istek içind e teşekkür ederim.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI...