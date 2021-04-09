Emre Belözoğlu: Net penaltımız verilmedi!

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Emre Belözoğlu, şampiyonluk yolunda Malatya karşısında alınan beraberlikten dolayı üzgündü. Belözoğlu, maçın ardından şunları söyledi: "Kaybedilen iki puan var. Son 15 dakikada oyundan koptuk. Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. Yeni Malatyaspor'a saygım var ama Fenerbahçe bir sezonda 5 puan kaybetmez, üzgünüz. Topa sahip olmaya çalıştık ama daha net oynamamız gerekirken kendimizi zora soktuk. Çok zorladık.

İsteyen bir takım vardı ama pozisyonlara girince değerlendirmek lazım. Hayatta fırsatları değerlendirmeniz gerek. Hayatta benim için 'Şans' diye bir şey yoktur. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. VAR'a gidilmedi."

'Hedefimizden sapmadık...'

"Kazanacağımıza çok inanmıştım. Hedefimizden sapmadık. Şansımız var. Ciddi bir avantajı kaybettik ama sonuna kadar devam edeceğiz. Bizim kaybettiğimiz puanlar gibi rakiplerin de puan kaybı olacağını düşünüyorum. İrfan Can koronavirüse yakalanıp döndü. Tam hazır değil. Samuel'den de kapalı savunmada istediğimizi almaya çalıştık. Ondan dolayı ikinci yarıda bu değişiklikleri yaptık. Bütün oyuncularımız değerli ve zaman zaman bu değişiklikler olacak. Biz inandığımız doğrulara, yine futbola tutunmaya, Fenerbahçe’nin hedeflerini tutturmaya devam edeceğiz."