Türkiye ve dünya genelinde futbol en çok takip edilen ve sevilen sporlar arasında yer alıyor. Her kesime hitap eden futbol için ciddi maçlar yapılıp futbolcular transfer ediliyor. Türkiye ise hem Türk futboluna hem de dünya futboluna başarılı ve yetenekli futbolcular yetiştiriyor. Son dönemin Türk futboluna kazandırdığı en önemli yeteneklerinden birinin de Emre Belözoğlu olduğu biliniyor. Emre Belözoğlu başarılı bir spor hayatının ardından teknik direktörlük yapmaya da başladı. Başarılı futbolcu çok defa milli takım formasını terletti.

Emre Belözoğlu nereli?

Uzun yıllar Fenerbahçe futbol takımında forma giyen Emre Belözoğlu genellikle orta saha mevkisinde top koşturdu. Günümüzde Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu çoğu defa milli takımda da oynadı. Emre Belözoğlu 2004 yılında Pele'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinin FIFA 100'de bulunduğu söyleniyor. Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu 7 Eylül tarihinde İstanbul'da doğdu. Emre Belözoğlu İstanbulludur.

Emre Belözoğlu kaç yaşında?

Başta Fenerbahçe olmak üzere pek çok defa farklı takımlarda oynayan Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 40 Yaşında olan başarılı spor adamı dünya genelinde tanınan bir futbolcudur. 1.70 boyunda olan Emre Belözoğlu altyapı kariyeri, profesyonel kariyer ve milli takım kariyerinde önemli başarılara imza attı. Başarılı bir futbol geçmişi olan Emre Belözoğlu orta saha mevkiinde görev aldı.

Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı?

Emre Belözoğlu futbol kariyerine çok sayıda başarı sığdırdı. Emre Belözoğlu futbol kariyerine 1987 yılında Yenidoğan Güneşspor'da başladı. 1990- 1995 Yılında Zeytinburnuspor'da top koşturan Emre Belözoğlu 1995- 1996 yılında Galatasaray forması giydi. Alt yapı kariyerini tamamlayan Emre Belözoğlu 1996 yılı itibari ile Galatasaray'da profesyonel kariyerine başları. 2001 yılına kadar Galatasaray’da top koşturan Emre Belözoğlu 2001- 2005 yılları arasında Inter'de forma giydi.

Belözoğlu 2005- 2008 yılları arasında Newcastle United, 2008- 2012 yıllarında Fenerbahçe, 2012 yılında Atletico Madrid, 2013- 2015 yıllarında Fenerbahçe ve 2015- 2019 yılları arasında ise Medipol Başakşehir'de forma giydi. Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu 2019- 2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyerek futbol hayatını yeni noktaladı.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Futbol hayatı boyunca pek çok takımda top koşturan ve sayısız milli takım maçına çıkan Emre Belözoğlu 2019- 2020 sezonu itibari ile futbol kariyerini noktaladı. 40 yaşında futbolu bırakan Emre Belözoğlu 28 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe ile yaptığı 1 yıllık sözleşme sonucu Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü oldu.

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninin ardından Emre Belözoğlu Fenerbahçe Futbol A Takımı sportif direktörü olarak görev aldı. Günümüzde futbol takımlarındaki sportif direktörler yaklaşık 5 milyon Euro alıyorlar.

Emre Belözoğlu Milli Takım Kariyeri

Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu, futbol hayatında profesyonel kariyeri boyunca çoğu defa Milli Takım forması giydi. Emre Belözoğlu milli takım ile ilk maçına 2000 yılında çıktı. Norveç karşısında milli takım forması giydi.

Emre Belözoğlu UEFA Euro 2000 turnuvasının ardından ilk büyük sakatlığını geçirdi. Bunun yanı sıra 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Emre Belözoğlu da forma giyerek efsane kadronun arasında yer aldı. Bu maçlar sırasında sakatlanan Emre Belözoğlu milli takımın yarı finale kadar çıktığı bu turnuvayı saha dışından izlemek zorunda kaldı.

Emre Belözoğlu'nun Futbol Kariyeri

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan Emre Belözoğlu hem Türkiye'de hem de dünyada önemli futbol kulüplerinde çeşitli başarılara imza attı. Özellikle Fenerbahçe camiası tarafından çok sevilen Emre Belözoğlu pek çok gence de ilham kaynağı oldu.