Emre Belözoğlu: Milli takımı bütün takımların üstünde görüyorum

A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, 1-0'lık Andorra galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

100'üncü maçına doğum gününde çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Yaklaşık 25-26 senedir göğsümde dünyanın en güzel bayrağını taşıdım. Kendimi her zaman şanslı hissediyorum ve Allah'a hamdolsun diyorum. 100'üncü maç. Aynı zamanda doğum günüm. Güzel bir tevafuk oldu. Genç, enerjik ve iyi bir oyuncu grubunun içinde olduğum için çok mutluyum. Milli takımlarda forma şansı vermiş tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu kaydeden deneyimli oyuncu, "Maçta sonra taraftarımızın bana gösterdiği teveccüh, bana çok iyi bir gece yaşattı. Teşekkür ediyorum. Mükemmel bir gece oldu. Son dakikada da olsa kazanmayı bildik. Şampiyonaya gitmek böyle maçlardan geçiyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMIN İÇİNDE YER ALMAK BÜYÜK BİR ŞEREF VE MUTLULUK"

"94 senesinde ilk genç milli takıma çağrıldığımda içimdeki enerji neyse bugün de maça çıktığımda içimdeki enerji aynı" diyen Emre Belözoğlu, "Hayatın gerçekleri var ama artık genç değilim. Vücudumu doğru kullanmaya çalışıyorum. Kariyerimin sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Bu takımın içinde yer almak büyük bir şeref ve mutluluk" diye konuştu.

"FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM"

Kendini hiçbir zaman özel bir yere koymadığını kaydeden Emre Belözoğlu, "İyi bir takım oluşturduğunuzda başarılar geliyor. Milli takımı bütün takımların üstünde görüyorum. Bütün oyuncularda da bu aidiyet olmalı. Genç arkadaşlarıma da bunu öğütlüyorum. Hayatın merkezine futbolu koydum. Oyunculara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok hata yapmış birisi olarak onlara da yardım etmeye çalışıyorum. Futbolu çok seviyorum. Bir gün bitecek. Benim için böylesine bir finalin olması da inşallah kariyerimin sonunda güzel bir veda olur" ifadelerini kullandı.