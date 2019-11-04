Emre Belözoğlu küfür etti mi?

Fenerbahçe'nin Kayserispor'a deplasmanda 1-0 kaybettiği maç sonrası yayıncı kuruluş beIN SPORTS moderatörü Güntekin Onay'dan ilginç bir açıklama geldi.

Bir pozisyonda taç çizgisi dışında Kayserisporlu Abdennour ve Fenerbahçe kaptanı Emre arasında yaşanan diyaloğa değinen Onay, o anları anlattı.

Güntekin Onay şu ifadeleri kullandı: "Emre Belözoğlu o pozisyonda, rakibinin yerde kalmasına tepki gösteriyor ama neticede o sözü de söylememesi lazım."

'F.. your life' iddiası

"Emre Belözoğlu’nun, Abdennour ile İngilizce bir diyaloğu var. Emre Belözoğlu’nun Aymen Abdennour’a İngilizce küfür ettiğini söylüyorlar. Arkadaşlarımız, RTÜK kuralları gereği bunu yayınlayamadıklarını söylüyorlar.”

Emre ile Abdennour arasında yaşanan pozisyonda sosyal medyaya düşen görüntülerde Emre'nin rakibine "F... your life" dediği ileri sürülmüştü.