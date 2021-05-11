Emre Belözoğlu: ‘Kazanmaktan başka çaremiz yok!’

Sarı-Lacivertliler'in başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak takımı şampiyonluk havasına yeniden sokan Emre Belözoğlu, zorlu Sivas randevusu öncesinde takımla bir toplantı yaptı. Hata lükslerinin olmadığını belirten başarılı hoca, "Hata yapan erken havlu atar. Eğer sonuna kadar mücadelemizi sürdürmek istiyorsak, Sivasspor maçını kazanmalı, son haftaya umutla bakmalıyız. Kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

'Hırsınızdan memnunum'

Fenerbahçe camiasının şampiyonluğu hak ettiğini vurgulayan Belözoğlu, "Sizler taraftara layık olmak için verilen görevi özveri ve başarıyla yerine getiriyorsunuz. Kazanma hırsınızdan çok memnunum. Kalan iki maçı da kazanıp, kapanışı Fenerbahçe adına çok güzel kılacağız" diyerek motivasyonu artırdı.

Yusuf Dursun







