Emre Belözoğlu: Kahraman değilim

Tecrübeli oyuncu, ligde 7 maçlık galibiyet hasretine nokta koydukları maç sonrası FANATİK’e şunları söyledi: “Kimse beni kahraman ilan etmesin. Kayserispor maçını hep birlikte çevirdik. Her takımı yenecek güçteyiz. Çok zor bir karşılaşma oldu. Maçın neredeyse başında 10 kişi kaldık. Buna rağmen tüm arkadaşlarım özveriyle savaştı. Zorluğun altından kalkmasını bildik. Bu galibiyeti saha dışında görev bekleyen, saha içinde savaşan arkadaşlarımla başardık. Şimdi bizi Türkiye Kupası’nda çok güçlü bir takım bekliyor. İstanbul’a Süper Lig’in lideri olarak geliyorlar. Ayrıca ilk maçın 2-1’lik avantajını da taşıyorlar.”

‘Ekip olarak odaklanacağız’

“Ancak ısrarla vurguluyorum ki, biz her takımı yenecek güçteyiz. Moralimiz iyi ama salı akşamı bizi çok zor bir maç bekliyor. Ben ve arkadaşlarım Trabzonspor karşısında, bizi zafere taşıyacak mücadeleyi sahada verecek güçteyiz. Türkiye Kupası, Fenerbahçe camiası için çok önemli. Ekip olarak bu maça odaklanacağız. Taraftarımız tribünde olsaydı, ekstra motivasyon sağlayacaktık. Ancak şartlar bunu gerektiriyor. Onların her zaman bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Bunun için de, 12. Adam’a teşekkür ediyoruz.”

‘Her göreve hazırım...’

“Kayserispor maçında belki tribünde değildiler ama gönülleri bizimleydi. Galibiyet sonrası sevincimizi onları selamlayarak gösterdik. ‘Biz sizi mutlu etmek için çalışıyoruz. Salı günü de kazanıp kupa finalinin kapısını açacağız’ mesajını onlara gönderdik. Sezon sonunda futbola nokta koyacağım. Bundan sonra Fenerbahçe yönetiminin bana vereceği her görevi seve seve yapacağım. Benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu zaten herkes biliyor.”

Bir günlüğüne Çeşme’ye gitti

Kayserispor maçının kahramanı kaptan Emre Belözoğlu, bir günlük izinde stres atmak için ailesi ile birlikte Çeşme’ye gitti. Tecrübeli futbolcu, uzun süren salgın döneminde evde geçen süre sonrası kalkan yasakları da fırsat bildi, Çeşme’de güzel bir gün geçirdi. Sabah saatlerinde İstanbul’a dönecek olan kaptan, takımının Trabzonspor’la oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için yapacağı çalışmada da yer alacak.