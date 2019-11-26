Fenerbahçe, Yeni Malatya deplasmanında önemli şansları değerlendiremedi. Sahadan 0-0’lık skorla ayrılan Sarı-Lacivertliler, 2. sıradan 4. sıraya geriledi. Kaptan Emre Belözoğlu, dünkü antrenmandan önce takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı.

Sabah uyanıp, mesaiye ara vermeden başladıklarına dikkat çeken kaptan Emre, “Sadece kaybedilmiş 2 puan var. Futbolda bu tür kazalar her zaman olmuştur. Önemli olan ayağa kalkmasını bilmek. Hemen çalışmalara başladık. Önümüzde zorlu bir Göztepe maçı var. Bu kez kayıplarımızı telafi etme fırsatı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Taraftarımızın enerjisiyle’

39 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Bizi her koşulda destekleyen taraftarımızın da enerjisi ile İzmir deplasmanından 3 puanla dönüp, şampiyonluk hedefini sonuna kadar kovalayacağımızı herkese göstereceğiz” diye konuştu. Yıldız futbolcunun bu sözlerine, takım arkadaşları da destek vererek şimdiden, cumartesi günkü Göztepe mücadelesi için galibiyet yemini ettiler.