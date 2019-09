Emre Belözoğlu: İnanırsak başarırız

Milli Takımımız’ın en tecrübeli oyuncusu olan Emre Belözoğlu, Andorra zaferinde milli formayla 100. maçına çıktı ve aynı gün 39. yaş gününü kutladı.

Takımın en hırslı isimlerinin başında gelen ve performansıyla büyük beğeni kazanan Emre, performansı ve takımın durumu hakkında şunları söyledi:

“1994 yılında sırtıma geçirdiğim bu büyük forma benim için her şeyin üstünde. Artık kolay takım ve kolay maç yok. Her maça aynı disiplinle çıkıyoruz. Genç ve istekli bir kadromuz var. Daha önce de söyledim bu takım her şeyi başaracak güçte.”

‘Umarım hep giyerim’

“Ben 25 yıllık profesyonel futbol kariyerime dayanarak söylüyorum. Zorlu bir gruptayız ama yeter ki inanalım, o zaman mutlaka başarırız. Andorra’yı yendik ve şimdi sırada Moldova var. Gençlerle devamlı konuşuyorum. Şenol hocama beni tekrar milli takıma çağırdığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisinden öğreneceğim çok şeyler var. Umarım kariyerimin kalan kısmında da bu formayı giymeye devam ederim.”

Murat Akbaş