Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Mesut Özil - Fenerbahçe

“Fenerbahçe’nin genlerinde yıldız oyunculara sahip olmak vardır. Ancak Mesut Özil transferi gerçekleşirse, ilk defa böylesi olacak! Camia adına da başkan adına da çok pozitif bakıyorum fakat kolay değil. Bizim kendimize göre planlarımız var. Mesut’un da kulübüyle bir sözleşmesi var. Çok büyük bir yıldız. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe’nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım.”

‘Süreç ağır ilerliyor’

“Kendisi ve menaceriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut’un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe’nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı. Oyuncunun kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Mesut, kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu seneki limitlerimizde bir yükü olmayacak. Fenerbahçe ya da diğer kulüpler artık 4-5 milyon Euro maaşlarla futbolcu getirebilecek güce sahip değiller.”









‘Perotti’nin diz bağı tamamen kopma noktasında’

Diego Perotti’nin karakterinden ve oynama isteğinden çok memnunuz. Ancak dizindeki bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat durumu var. Menacerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke daha fazla oynasaydı. Süreç ne zaki ki ne onun ne de bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat gerçekleşirse 3 ila 8 ay oynamama durumu gözüküyor. Ameliyat konusuna sağlık ekibi karar verecek. 1 hafta içinde durumu netleşik. Hazırladığımız sözleşmesi sayesinde biza bir mali yükü bulunmuyor. Kesin olarak ayrılacağını söyleyemeyiz. Oyuncuyu değersiz hissettirmeyiz. Bir şekilde orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Bir karar almak zorundayız. Limitlerin üzerine oyuncu sayısı ve yabancı kontenjanı da ekleniyor. Almamız gereken kararlar olacak.”

‘Sosa’nın bu takıma çok faydası olacak’

Jose Sosa’nın Galatasaray maçından önce ayak parmağı kırıldı. O şekilde 4-5 maç oynadı. Bir aydır kasığında ağrılar var. Ağrılarına rağmen idmana çıkmak, oynamak istiyor. ‘1 haftadır durduralım, ağrıların bitsin, başla’ dediler. Ben Sosa’nın kalitesini ve kalibresini çok iyi biliyorum. Bu takıma çok faydası olacak. Sosa’ya dair hayal kırıklığı gibi bir algının oluşmasından çok rahatsızım.”

‘Bizim ayartma yeteneğimiz yok’

Hakkımda futbolcuları ayarttığıma dair iddialar var. Bizim ayartma yeteneğimiz yok. Yaptığımız transferlerde samimice duygularımızı paylaştık. Dorukhan’la (Toköz) ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Kimse bize ne yapmamız gerektiğini öğretemez. Bizim şu an için Dorukhan’la alaklı bir gündemimiz yok. Transfer süreci dinamik bir süreç. Biz tek başımıza kendimizi düşünüp tavır içinde olmayız. Kimsenin ne dediğinin önemi yok, ne yaptığımızı iyi biliyoruz.”

‘Ozan için teklif almadık’

Ozan Tufan’ın iştahından ve takıma liderlik yapan oyuncular arasında bulunmasından çok memnunuz. Ozan’ın çok iyi bir kalbi var, temiz bir çocuk. Fenerbahçe’de misyonunu tamamladı mı tamamlamadı mı onu değerlendirmek lazım. Ozan’la alakalı şu an için bize ulaşan resmi bir teklif yok. Türk oyuncularımızın içerde oluşturduğu havanın değeri bizi ilgilendiriyor. Ozan özelinde Türk oyuncularımızın bu aidiyet içerisinde olması beni çok mutlu ediyor.”

‘Ömer’e 5 senelik projeyle gittik’

“Ömer Faruk 17 yaşında. Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu ve 5’inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer’in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönemde başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi.”

‘En genç kaptan’

“İçimden ‘Keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi’ bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe’nin yarın bir gün tarihi anlatıldığında ‘en genç kaptan’ olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum. Kendisi bize belli bir noktada kararını iletti ama burada çok büyük bir camia var. Evet, bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe’den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum.”

‘Bir yere imza atmadı’

“Fenerbahçe’nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk’un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum. Bu sürecin olumlu yönde seyretmesi için ne kadar uğraştığımızın da bire bir şahidi kendisi ve ailesidir. Kolumdaki bandı Ömer’e samimice taktım. Bizim hayalimiz Fenerbahçe’nin kendi değerlerini çıkarması ve onlarla yürümesidir. Bu süreçte onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama olumlu gitmiyor, gideceğini de düşünmüyorum.”



