Fenerbahçe’de tarihe geçecek bir döneme adım atılıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu olarak göreve başlayan ve kariyerindeki ilk hocalık dönemini yaşayan Emre Belözoğlu’nun liderliğinde 45 günlük süreç herkesin kaderini direkt olarak etkileyecek.

Milliyet'in haberine göre; 5 Nisan’da Denizlispor maçıyla başlayacak yeni dönem 16 Mayıs’ta sona erecek. Bu 45 gün içerisinde sarı-lacivertli takım ligde tam 10 maça çıkacak. Şu anda zirve yarışında Beşiktaş ve Galatasaray’ın hem puan hem de ikili averaj olarak gerisinde duran Fenerbahçe, elde edeceği sonuçlarla adeta geleceğini çizecek.

Başarırsa devam

10 hafta sonunda çok iyi bir sonuç alınır, maçlarda beklenen güzel oyun sergilenirse Emre Belözoğlu liderliğinde yeni sezona başlanması hedeflenecek. Eğer tam tersi bir şekilde sonuçlar ve oyun istenen düzeyde olmazsa teknik kadroda yeniden sil baştan yapılacak.









Sezon sonundaki başkanlık seçimi de bu 10 haftalık süreçten etkilenecek. Ali Koç, 3. senesinde de şampiyonluk göremezse kongrede farklı bir hava olacak. Ancak başarılı bir şekilde bu süreçten çıkılırsa hem moral hem de güç kazanılacak.

Öte yandan takımın kaderi de 16 Mayıs’ta belli olacak. Bu sezon 24 transfer yapan Fenerbahçe, başarısız olursa bir anda tekrar transfer gündeme gelecek. Ama takım kendini toparlarsa bu sayede yeni sezona daha rahat bakılacak.