Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe ligin en iyisi!

Sarı-Lacivertliler’in ligde zirve yarışının gerisinde kalmasının en önemli nedenlerinden biri Kadıköy’de yaşadığı puan kayıplarıydı. Erol Bulut döneminde Ülker Stadı’nda oynanan 15 mücadelede 23 puan toplandı. Fenerbahçe, tarihinde ilk kez sahasında peş peşe 3 lig maçında (Konya, Beşiktaş, Yeni Malatya) mağlup olmuştu. Bulut, görevden ayrıldığında Kanarya, iç saha puan tablosunda 9. sıradaydı.

Tersine çevirdi

Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte Kadıköy tablosu tamamen tersine döndü. 40 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde Sarı-Lacivertliler sahasında Denizlispor, Gaziantep ve Kasımpaşa’nın ardından dün de Erzurumspor’u mağlup etti. 12 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk şansını devam ettirdi. Belözoğlu takımın başına geçtikten sonraki dönemde Fenerbahçe, ligin en iyi iç saha karnesine sahip takımı haline geldi.

Yenilgisi yok

Başarılı teknik adam, takımın başında çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet alırken 2 maçta ise berabere kaldı. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde henüz yenilgi yüzü görmedi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftaya puan kaybı yaşamadan girmeyi başardı.

'Sonu iyi olacak'

Maçtan sonra yaptığı açıklamada çok pozisyona girdiklerini ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, rakibe fazla fırsat tanıdıkları için mutlu olmadığını söyledi. Belözoğlu, "Oyun başlangıcı, iştah mükemmel. Baktığınız zaman rakipler farklı kazanıyor. Onların gol beklentisi 2.80, 2.90'larda. Bizim gol beklentimiz oranı 5.00'e yakın. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek" dedi. Genç teknik adam sonuna kadar şampiyonluk mücadelesine devam edeceklerini belirtti ve "16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonu iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Goller kaçınca soyunma odasına gitti

Başarılı teknik adam, son bölümlere kadar takımının oyunundan çok memnundu. Ancak 3-1'den sonra Erzurumspor'un iki net fırsat yakalaması, Emre Belözoğlu'nu kızdırdı. 40 yaşındaki çalıştırıcıyı asıl sinirlendiren ise takımının kaçırdığı goller oldu. Önce Osayi-Samuel karşı karşıya çok net bir fırsattan yararlanamadı. Samuel son dakikalarda ise yine bomboş pozisyonda kötü vurdu, top Samatta'nın önünde kaldı ancak Tanzanyalı forvet yakın mesafeden dışarı attı. Emre Belözoğlu bunun üzerine kızarak maç bitmeden soyunma odasına gitti.